◇セ・リーグDeNA8−0巨人（2024年9月8日東京D）DeNAは吉野と同じ98年生まれの主将・牧が強力に援護した。初回に1点を先制し、なお1死二、三塁で左翼線に2点二塁打を放つと、2回にも適時二塁打を放つなど3安打3打点。吉野には球界の先輩として「打者心理」をアドバイスするなどサポートしてきた男は「大量援護でテンポ良く投げてくれた」と右腕を称え「昨日、凄い悔しい負け方をしたので、初回に点を取れて良かった」と