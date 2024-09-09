米映画「マッドマックス：フュリオサ」（2024年）やネットフリックスのドラマ「クイーンズ・ギャンビット」などで知られる女優アニャ・テイラー＝ジョイ（28）が、ディズニーの大ヒットアニメ映画「アナと雪の女王」の実写版への出演を夢見ていると明かした。このほど、インタビューで演じてみたい夢の役を聞かれたテイラー＝ジョイは、ミュージカルに出演してみたいと話し、実現したなら「アナと夢の女王」のエルサ役を演じてみた