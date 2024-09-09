17年越の復活愛を成し遂げて2021年に結婚した米俳優ベン・アフレック（52）との離婚を申請した女優ジェニファー・ロペス（55）が6日、5日にカナダで開幕したトロント国際映画祭に単身で出席し、脇を露出する大胆な「リベンジドレス」を披露して人々を驚かせた。両サイドが大胆に開いたシルバーの光り輝くドレスをまとい、新作映画「アンストッパブル」のレッドカーペットに登場。8月20日に離婚を申請して以降初となるレッドカーペ