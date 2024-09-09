秋元康さんが総合プロデュースする11人組アイドルグループ「WHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）」が8日、都内で初の単独ライブを行った。2部制で開催され、ともに300人の満席となった。同ライブでは、ファン投票で決まるメンバー1人に焦点を当てたミニアルバム収録新曲「心が目を閉じる」のミュージックビデオに、ALLY（24）の出演決定を発表。また12月7日、東京・竹芝ニューピアホールでの1周年記念ワンマンライブの開催も発