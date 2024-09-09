坂本昌行（53）主演ミュージカル「三銃士」が8日、東京・日生劇場で開幕し、公演前に坂本、Aぇ！groupの末澤誠也（30）らが取材に応じた。三銃士のリーダー格、アトス役の坂本は「殺陣が多いので、体力をしっかりキープして、けがのないようにやりたい」と気を引き締め、殺陣をしながら歌う場面の難しさなどを語った。ミュージカル「THE BOY FROM OZ」以来、2年ぶりに共演する末澤について、坂本は「難しければ難しい役ほど、乗り