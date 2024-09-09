メジャーデビュー25周年を迎えたポルノグラフィティが、デビュー記念日の8日、横浜スタジアムでライブ「因島・横浜ロマンスポルノ'24〜解放区〜」を行った。同スタジアムでは、前日と合わせ2日間で6万5000人を動員し、25周年の締めを飾った。ボーカル岡野昭仁（49）は「1999年9月8日にデビューし今日で25周年です。今日、ここでライブができて幸せ者でーす！」と絶叫し、ギター新藤晴一（49）も「25年間、音楽で飯を食ってきた。俺