韓国の4人組ガールズグループ「aespa」が8日、大阪市の京セラドーム大阪で行われた韓国メディアTHE FACT主催、FANN STARとFEELING VIVE主管の音楽授賞式「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」（TMA）で大賞を受賞した。ニンニンが代表して受賞の喜びを語ったあと、ジゼルが日本語で「こんなすばらしい賞をありがとうございます。皆さんのおかげなので感謝しています」。アンコールで「Supernova」を披露し、ファンを熱狂させた。同イベン