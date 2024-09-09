＜記者の目＞日向坂46が8日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で、「ひなたフェス2024」千秋楽となる2日目公演を開催した。プロ野球キャンプの“聖地”とも呼ばれる同所がスポーツ以外の目的で使用されるのは初。2日間で約4万人を動員し、「日本のひなた」でのビッグイベントを完走した。グループ2度目の東京ドーム公演の開催も発表した。◇◇◇名前に「日向」がつくという理由から始まった日向坂46と宮崎との