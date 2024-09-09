刺しゅうが印象的な法服日本初の女性弁護士の一人で、戦後に裁判官を務めた三淵嘉子さんをモデルとした、放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」。作中やオープニング映像で伊藤沙莉さん演じる主人公・寅子が着て登場する、かつての弁護士の「法服」は今、各地の展示で人気を集めるなど注目されている。神奈川県内で代々弁護士を務めてきた須須木永一さん（７７）一家にも当時の法服が受け継がれており、一家は「歴史の重さを感