義母との関係では、互いの考えの違いからトラブルに発展することもあります。今回は、義母からのストレス源となり得る言動の対処法を紹介します。無関心からくる配慮の欠如家族の中で特に気をつけなければならないのがアレルギーの問題です。義母によるアレルギーを配慮しない行動は、家族間の緊張を高める要因となります。批判的で傷つける言葉誰もが自分の意見を持っていますが、それを批判的な言葉で伝えることは避けるべきです