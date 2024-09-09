自民党総裁選（12日告示、27日投開票）の「出馬ラッシュ」が続くなか、立候補を模索しつつもいまだに正式表明できない候補者もいる。確保が必要な「推薦人」の数が20人となっていることが「絶妙」な高さのハードルとなっているためだ。10人でも50人でもなく、なぜ20人なのだろうか。高市氏が「綱渡り」出馬安倍晋三氏不在で問われる実力「総裁の候補者は、党所属国会議員20人により、総裁の候補者として推薦される者とする」