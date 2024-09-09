パリパラリンピックで初の金メダルを獲得したゴールボール日本代表が8日、フランスから帰国。羽田空港には多くのファンが集まり、代表メンバーが姿を現した瞬間、大きな拍手が巻き起こりました。金メダルを決めるゴールをあげた佐野優人選手は、「はじめは守っていれば相手がミスして勝てるんじゃないかという思いがあったが、最後に何故かこのボールを投げたいという思いが浮かんで、ゴールを決められた。自分の中でゴールボール