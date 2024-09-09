9月22日12時55分放送の『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ・テレビ朝日系）に、俳優の前田吟が妻で歌手の箱崎幸子と共に「新婚さん」として登場する。【写真】前田吟「改めて『僕たち新婚なんだなぁ』と感じるような収録でした」スタジオの様子二人の出会いは3年前。前田がすい臓がんで妻を亡くし、一人寂しく過ごしていた頃、「気晴らしにスナックでも行ってみるか！」と荻窪をフラフラ歩いていると、箱崎さんが通りか