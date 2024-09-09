『今夜復活！8時だョ！全員集合不適切だけど笑っちゃう！ドリフ伝説コントBEST20！』が、TBS系にて9月16日18時30分から放送される。【写真】WEST.桐山照史、ニューヨークらが観客とともに『全員集合』第1回の公開収録場所で名作コントをスクリーンで楽しんだ『8時だョ！全員集合』は、1969年10月から85年9月までの約16年にわたって制作・放送されたバラエティー番組。この番組から数々のヒットギャグの誕生や高視聴率を記録