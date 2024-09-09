松本若菜が主演するドラマ『わたしの宝物』（フジテレビ系／毎週木曜22時／10月17日スタート）に、田中圭とSnow Man・深澤辰哉の出演が決定。併せて、イメージビジュアルの全貌が解禁された。【写真】Snow Man・深澤辰哉、爽やかな夏コーデで魅せる！「steady.」ソロ表紙に本作は、夫以外の男性との子供を、夫との子と偽って産んで育てる「托卵（たくらん）」を題材に、大切な宝物を守るために悪女になることを決意した1人の