◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―８ＤｅＮＡ（８日・東京ドーム）巨人の先発メンデスは初回に２安打、３四球を与え、４失点。自身最短の１／３回で降板し、負け投手になった。巨人先発投手が１回未満で降板は、昨年７月１７日ヤクルト戦（神宮）で１／３回を６失点の菅野（勝敗付かず）以来、外国人投手では、２２年６月１８日の中日戦で１／３回１失点のアンドリース以来になる。ただし、アンドリースは、打球が直撃し、負傷