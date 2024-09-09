◆大相撲▽秋場所初日（８日、東京・両国国技館）新入幕の東前頭１６枚目・白熊（２５）＝二所ノ関＝が幕内初白星を挙げた。西同１６枚目・北の若（２３）＝八角＝に寄り切りで快勝した。ユニークなしこ名で人気急上昇中の新鋭が、弟弟子の関脇・大の里（２４）との優勝決定戦という夢に向け白星を積み重ねる。成績次第では大関取りの可能性もある大の里は辛勝発進。細い目の奥が光った。白熊は鋭い出足で北の若に圧力をかけ