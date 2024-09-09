◆米大リーグレッドソックス２―７ホワイトソックス（８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手は８日（日本時間９日）、本拠のホワイトソックス戦に２試合ぶりに「５番・ＤＨ」で先発出場も３打数１安打１四球。打率は２割８分４厘となった。６日のホワイトソックス戦での１試合２死球もあって７日の試合ではベンチスタート。６試合ぶりの欠場となっていたが、この日は空振