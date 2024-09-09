韓国アイドルグループ「ＩＶＥ」のチャン・ウォニョンが８日までに自身のＳＮＳを更新し、東京観光を満喫する様子を公開した。５日、東京ドームで初ワールドツアー「ＳＨＯＷＷＨＡＴＩＨＡＶＥＩＮＪＡＰＡＮ」のファイナル公演を行ったＩＶＥ。ウォニョンはインスタグラムに「東京」と記し、プライベートショットをアップ。赤のキャミトップスに白のカーディガンとタイトスカートを合わせたコーデで、肉厚なかつ丼