◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が８日（日本時間９日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。昨季は３打数無安打２三振に抑えられたガ軍先発右腕・バイビーから初回先頭の第１打席は左飛に倒れた。フルカウントからの６球目、８８マイル（約１４１・６キロ）スライダーで打ち取られた。ドジャースタ