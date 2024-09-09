◎監督通算300勝のウイニングボールを受け取ったヤクルト・高津監督は「（勝利投手の）高梨が持ってきて“何だお前、初勝利か？（記念の）写真、撮るのか？”って言ったら“監督です”って言うから。それくらい知らなかった」。◎日々、CS進出へ向けて一戦必勝の楽天・今江監督は「試合終盤になったらいつも頭がパンパンで、ない脳みそを削りまくって、今は空っぽですよ」。新人監督は試練の毎日です。◎DeNAは7日の巨人戦で