14番人気タイムトゥヘヴンが2着に入る激走を見せた。4角後方15番手からメンバー最速の上がり（ラスト3F32秒4）で猛追。柴田善は「調教に乗って状態が上がっていると感じていましたし、中山の急坂もこの馬にはプラスになった」と振り返る。2戦連続2桁着順からの変わり身に「よく頑張っています。偉い馬です」と称えていた。