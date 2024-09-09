3着には3番人気のサンライズロナウドが入った。道中は内々3番手で脚をため、直線でぽっかり空いたインから末脚を伸ばした。ゴール前でタイムトゥヘヴンに頭差かわされたとはいえ、見せ場たっぷりのレースぶりだった。騎乗した横山典も「よく頑張っています」と語っていた。