【騎手＆調教師】ルメールのJRA重賞勝利はエプソムC（レーベンスティール）以来で今年4勝目。通算151勝目。黒岩師は同馬の23年阪神JF以来で今年初勝利。通算8勝目。【種牡馬】ダイワメジャー産駒のJRA重賞勝利は新潟ジャンプS（ホッコーメヴィウス）以来で今年3勝目。通算54勝目。