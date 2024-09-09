中京のサマースプリントシリーズ最終戦「第38回セントウルS」はトウシンマカオが差し切り、重賞4勝目を飾った。計ったような大外強襲。トウシンマカオが馬場の奇麗な外から上がり3F33秒1の末脚を繰り出し、重賞4勝目のVゴールへ飛び込んだ。菅原明は「左回りの実績があまりなく半信半疑でしたけど、しっかり反応してくれた。最後はいい脚を使ってくれたので（前を）かわしてくれたらと思いました」と喜びを語った。相棒の決