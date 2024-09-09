9日午前5時20分、群馬県と気象台は、前橋市、高崎市、桐生市、富岡市、安中市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜概況＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・前橋市・高崎市・桐生市・富岡市・安中市