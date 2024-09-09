米女優で歌手のセレーナ・ゴメス（32）が、自身の美容ブランド「レア・ビューティー」の成功によって米国史上最年少で自力で10億ドルを稼ぐビリオネアの仲間入りを果たした。5年前にレア・ビューティーを立ち上げ、絶大な影響力を駆使して美容界に旋風を巻き起こしたゴメスの純資産は、13億ドルと推定されている。ゴメスはレア・ビューティー以外にも複数のブランド契約や女優としてエミー賞にノミネートされたドラマ「マーダーズ