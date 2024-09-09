指原莉乃（31）プロデュースのアイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」が7、8日、神奈川・Kアリーナ横浜で、グループ最大規模となる7周年記念コンサートを行った。ライブは最新シングル表題曲「絶対アイドル辞めないで」で開幕。佐々木舞香（24）の「Kアリーナのみんな、楽しんでいきましょう！」の叫びに観客は大声援で応えた。「呪って呪って」では、野口衣織（24）がベースパフォーマンスを初披露。ライブ終盤には、25年2月