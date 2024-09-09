「ロッテ９−５楽天」（８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）投球には悔しさが残ったが、野手の助けもあり勝利は譲らなかった。ロッテ・佐々木朗希投手が５回７安打３失点、７奪三振で今季８勝目を挙げた。「逆転を許した形で降板してしまって、チームは勝ってよかったけど反省しなきゃダメ」制球に苦しんだ。初回、２死満塁とピンチを招くと渡辺佳に左前適時打で先制点を献上。１点リードの五回には２点を失い逆転を許した。