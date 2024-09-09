「日本ハム４−５オリックス」（８日、エスコンフィールド）これも新庄マジックか。日本ハムは３点を追う九回、ベンチの新庄剛志監督は「幸運球」ボールを上に軽く投げてはキャッチを繰り返す。その間に万波の二塁打に２四球で無死満塁。水谷の２点二塁打、清宮の適時打で同点とした。「投げると？フォアボール、出ます。ずっとやってたら同点に追いつくという…」。きっかけは４日のソフトバンク戦。胃痛からボールで背中の