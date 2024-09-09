「巨人０−８ＤｅＮＡ」（８日、東京ドーム）ミス、ミス、ミスの敗戦に、巨人・阿部慎之助監督も怒りを隠せなかった。試合後は今季２度目の会見拒否。３失策がいずれも失点につながり、打線も覇気なく１８度目の完封負けを喫した。残り２０試合を切った中、首位争いの流れを失いかねない大敗。無言を貫いた姿が、ナインへ送った強いメッセージだ。サヨナラ勝ちの勢いを持って臨んだはずが、連勝を狙った一戦の大勢は初回に決