「ヤクルト５−３阪神」（８日、神宮球場）７４６日ぶりの勝利を手にしたヤクルト・高梨裕稔投手が、ウイニングボールを持って向かったのは高津監督の元だった。「（プロ）初勝利か」と突っ込まれ、「監督。３００勝らしいです」と笑う。節目の白星を指揮官へ届けるうれしい今季初勝利だ。５点リードの四回に２ランを被弾。六回には右肘の上に打球を受けたが、再びマウンドへ。高津監督も「何よりも体が強い」と目尻を下げる