ママコチャは好位での運び。ゴール前で一瞬先頭に立った。そこから勝ち馬の強襲を浴びて2着。半馬身差の惜敗に鮫島駿は「約1年ぶりにまたがったけど、筋肉の質がよりスプリンターになっていました。大外枠でも積極的な競馬をした。57キロを背負って頑張っています。G1に向けていいステップになりました」と振り返った。池江師も「叩き良化型なので次が楽しみ」とスプリンターズSへ向け期待を膨らませた。