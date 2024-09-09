3歳牝馬ピューロマジックが1番人気で13着。重賞3連勝はならず、サマースプリントシリーズ逆転の夢も消えた。得意のスタイルで先手を奪った。好位勢が迫る直線で2度、3度と踏ん張ったが抵抗できずに力尽きた。横山和は「やることをやってこの着順。負けはしたけど、先は見えたレース。厩舎スタッフと一緒に手をかけてやってきて、落ち着いていたのが良かった」と敗戦の中にも確かな収穫を見いだした。