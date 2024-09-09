第17回夏季パラリンピック・パリ大会は8日（日本時間9日）、パリ郊外サンドニのフランス競技場で閉会式が行われ、12日間の熱戦に幕を下ろした。日本選手団の旗手は、競泳男子で2冠に輝いた木村敬一（東京ガス）、初出場で金メダルを獲得した卓球女子の和田なつき（内田洋行）の2人が務め、会場から声援に手を振って応えた。現地ではあいにくの雨模様。選手はレインコートを着て、選手団の席に並んだ。閉会式の中では、ピアノ