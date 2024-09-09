▼3着モズメイメイ（国分恭）直線で狭くなったが根性を見せてくれた。力を凄くつけています。▼4着アネゴハダ（角田）前走でスッと行ったのが今回に生きました。枠が良くて、これぐらい走れると信じて乗りました。▼5着トゥラヴェスーラ（藤岡）フレッシュでオンとオフがしっかりしているので、競馬ではしっかり走ってくれました。▼6着アサカラキング（斎藤）番手で運んで折り合いもついた。二枚腰を使って本来の力を出せ