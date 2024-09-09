【騎手＆調教師】菅原明のJRA重賞勝利は宝塚記念（ブローザホーン）に続き今年3勝目、通算11勝目。高柳瑞師は同馬のオーシャンS勝ち以来で今年2勝目。通算8勝目。【種牡馬】ビッグアーサー産駒のJRA重賞勝利は同馬のオーシャンSに続く今年2勝目。通算5勝目。【関東馬】19年タワーオブロンドン以来の勝利で5年ぶり5回目。通算成績は関東馬5勝、関西馬33勝。