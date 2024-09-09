千葉県野田市は、閉店中の市役所レストランを来年度中にも再開させることを決めた。調理や接客などは市内の「野田鎌田学園高等専修学校」の生徒たちが担う予定で、全国でも珍しい“高校生レストラン”が誕生する。市庁舎８階にあるレストランは、民間事業者が１９９３年から運営してきた。２０１６年５月に不採算を理由に閉店。現在は会議室として利用されているが、眺望の良さや職員の福利厚生面から復活を望む声が多く寄せら