「関西学生野球、関大４−２近大」（８日、わかさスタジアム京都）２回戦３試合が行われ、関大が４−２で近大を下して１勝１敗とした。九回に今秋ドラフト１位候補で最速１５４キロ左腕の金丸夢斗投手（４年・神港橘）が５月の腰の骨挫傷発症後から対外試合初登板を果たし、１回２安打無失点で試合を締めくくった。立命大は６−２で関学大に勝利し、今春リーグ１０戦全敗から続いた連敗を「１１」でストップ。同大は京大を下し