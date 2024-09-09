「Ｕ１８アジア選手権・決勝、日本１−６台湾」（８日、天母棒球場）決勝が行われ、日本は台湾と対戦し、１−６で敗れて８年ぶりの優勝を逃した。日本は今朝丸裕喜投手（報徳学園）が先発。初回に１点を先制していた中、三回に２点を失い、２回２／３を２安打２失点で降板。打線は台湾を上回る２桁安打を記録したものの、好機を生かしきれなかった。３位決定戦は韓国がフィリピンに８−０で勝った。再三の好機を生かせず、ま