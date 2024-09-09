「ヤクルト５−３阪神」（８日、神宮球場）何とかチームの勢いを止めたくはなかった。三塁側のファウルゾーンを厳しい表情で歩く阪神・近本光司外野手。初回の安打も、勝てなければ意味がない。だが、３試合連続安打でプロ通算９１６安打。６年目までの通算安打で歴代１位の巨人・長嶋茂雄まであと１０本に迫った。試合開始早々に快音を響かせた。初回、先頭で打席へ。相手先発の高梨がカウント１−１から投じた３球目、高め