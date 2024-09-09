「バドミントン・全日本社会人選手権」（８日、鳥取市民体育館エネトピアアリーナ）各種目１〜３回戦が行われ、女子ダブルスでは、パリ五輪混合ダブルスで渡辺勇大（２７）と組み銅メダルを獲得した東野有紗（２８）＝ＢＩＰＲＯＧＹ＝が、桜本絢子（２９）＝ヨネックス＝との新ペアで初戦の２回戦と３回戦をいずれも２−０で勝利した。渡辺と新たに混合ダブルスを組んだ田口真彩（１８）は佐藤灯（２３）＝ともにＡＣＴＳＡ