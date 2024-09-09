子どもの離乳食が進むと、どんどん食べられるものが増えてきます。限られた食材の中から同じようなメニューを食べていた初期にくらべ、食べられるものが増えてくると子どももママもうれしいですよね。子どもがママたちの食べているものに興味を持って、ちょうだいとおねだりしてくることも。そんな時期、お菓子はいつからあげてもよいのだろうと悩むことはありませんか？他のママたちはいつ頃からお菓子をあげているのか、マ