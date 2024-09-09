若武者が完敗の中で輝きを放った。中山が「７番・遊撃」で約１か月ぶりにスタメン出場し、２安打と気を吐いた。前日７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）では９回２死から代打で同点打。自らつかんだチャンスで今季初のマルチ安打をマークし、「打つ方で結果を出せたのは良かった」と手応えを口にした。７日の１軍合流からチームで唯一、連日となる早出の守備練習。８月１０日の中日戦（バンテリンＤ）では三塁での拙守が響いて２軍降格