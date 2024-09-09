「女子ゴルフ・ソニー日本女子プロ選手権・最終日」（８日、かねひで喜瀬ＣＣ＝パー７２）竹田麗央（２１）＝ヤマエグループＨＤ＝が５バーディー、２ボギーの６９で回り、通算１９アンダーでメジャー初優勝を果たした。ゴルフ５レディースから２週連続優勝で、ツアー初優勝したシーズンでは１９８９年の小林浩美に並んで最多の６勝目を挙げた。初日から首位を守る完全優勝は、大会が８２年に４日間競技になってからは日本勢初