サッカー日本代表は２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選第２戦のバーレーン戦（１０日、リファー）に向け、当地で大部分を非公開にして練習した。日本が酷暑のバーレーンで２連勝を狙う。日中は気温４０度、湿度７０％に迫る厳しい環境。練習開始の午後６時でも３５度あり、森保一監督（５６）も「やっぱり暑いですね」と苦笑い。ＤＦ町田は「東京とは全然比べものにならないくらい暑い。風も生ぬるい」と汗をぬぐい、練習中は