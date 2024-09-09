皆さんはわが子が体調を崩したとき「いつもと違う」と違和感があったり、いやな予感がしたりする経験したことはありませんか？いつも見ているからこそ分かる違和感は実はとても大切な勘なのです。今回ご紹介する作品は、そんな勘を信じて動いた母親のエピソードです。ようみん(@mamayoubi)さんがインスタグラムで連載した『1歳の三男が川崎病になりました』をご紹介します。どうぞごらんください。 ©mamayoubi