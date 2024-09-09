◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―４中日（８日・マツダスタジアム）０―４から１点差まで詰め寄る粘りは見せたが、広島は連勝を逃した。９月はここまで２勝５敗。巨人も敗れ、首位と１ゲーム差のまま。新井監督は「みんな最後まで諦めず、追い付いてひっくり返すという気持ちが出ていた」と、前向きな言葉だけを残した。２点差の４回２死三塁で代打・松山の切り札を早々に使うもハマらず、９回は４月７日以来２度目のビハイン