中山3R・新馬戦（ダート1800メートル）は12番人気ウインハルモニア（牝＝和田雄、父サンダースノー）が接戦を制し、3連単71万馬券を演出した。道中は競った前2頭を見る3番手。直線はしぶとく脚を使い、先に抜け出したブラーブデシジョンを首差捉えた。19年10月以来、約5年ぶりに新馬戦を勝利し、JRA通算200勝まであと1に迫った黛は「内に入れたら砂をかぶって嫌がったが、最後まで踏ん張ってくれた。とにかく勝つことができて