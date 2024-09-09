中山5R・新馬戦（芝1600メートル）は3番人気ファンダム（牡＝辻、父サートゥルナーリア）が2番手から押し切り。勝ち時計1分32秒8は昨年のアスター賞でキャットファイトがマークした2歳コースレコードを0秒3更新した。北村宏は「気持ちに安定感があるところがいい。体力的にもゆとりがあって落ち着いて追走できた。いい加速でした」と回顧。辻師も「幼さもあるけど、調教から優等生タイプだと思っていました」と称賛した。今後